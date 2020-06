Giulia De Lellis ha voluto condividere con i suoi fan un nostalgico ricordo proveniente direttamente dal passato: ecco di cosa si tratta

Forse contro ogni previsione, Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati a vivere con serenità la loro storia d’amore. Dopo il tradimento del DJ, elemento precipuo del libro scritto dall’influencer romana, tra loro è infatti scoppiata di nuovo la scintilla. Nonostante tutto, insieme sono del resto una coppia incredibile nonché follemente amata da tutti i loro sostenitori. Inoltre da pochi giorni la famiglia dei Damellis si è persino allargata, accogliendo il dolcissimo Tommaso Kowasalki, un minuscolo cucciolo di Spitz di Pomerania che ha ravvivato le giornate dei due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis malinconica ed emozionata

Nelle ultime ore, ad ogni modo, Giulia De Lellis si è mostrata alquanto nostalgica sui social, condividendo con i fan un ricordo del passato. “Non so se vi ricordate questa casa. È stata la prima mia e di Andrea dove abbiamo vissuto”: così ha dunque iniziato le sue IG Story pubblicate nella serata del 4 giugno 2020. La nota blogger ha quindi mostrato ai suoi ammiratori la prima casa dove ha vissuto col fidanzato, appena dopo essere usciti insieme dal programma di Maria De Filippi.





La giovane romana è apparsa notevolmente emozionata nel ripercorrere i suoi ricordi. Sempre nelle sue Story ha quindi mostrato ogni stanza dell’abitazione, che oggi è diventata un B&B. Commentando il tutto come “bellissimo”, l’ex gieffina ha infine mostrato anche alcuni oggetti comprati da lei e rimasti nella magione, come alcuni elementi della cucina, un’adesivo su un mobile e un tappeto acquistato durante la puntata speciale di Uomini e Donne. Non potevano mancare ovviamente le famosissime travi, citate anche nel suo libro.