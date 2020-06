Maurizio Costanzo ha palesato il proprio parere su Gemma Galgani, rivelando il suo pensiero sulla presenza della dama a Uomini e Donne

La conoscenza tra Sirius e Gemma Galgani sta destando un’immensa curiosità nonché diverse critiche tra le più disparate. A commentare l’inedita coppia di Uomini e Donne è intervenuto persino Maurizio Costanzo, che ha risposto alla domanda di una lettrice relativa al rapporto della dama con il giovane Nicola Vivarelli. Il noto giornalista e conduttore non ha così usato mezzi termini, andando dritto alla questione e precisando il proprio punto di vista meritatamente su Gemma.

Maurizio Costanzo ha dunque detto la sua su Gemma Galgani e su quanto sta succedendo nel parterre senior del dating show condotto dalla popolare moglie.

Il professionista romano ha così precisato sulla ex direttrice teatrale torinese: “Ormai ha perso ogni tipo di credibilità. Chi può mai credere che un ragazzo di 26 anni sia interessato a lei? È il suo ennesimo stratagemma? Starà cercando popolarità?”.

Maurizio Costanzo parla di Gemma

Queste dunque le domande (retoriche?) poste da Maurizio Costanzo sull’acerrima nemica di Tina Cipollari. Quello della dama potrebbe dunque essere un espediente, considerato il modo di voler stare sempre al centro dell’attenzione? “Lei di certo sa sempre come far parlare di sé e questo fa gioco al programma e al suo personaggio”, ha commentato ancora il presentatore, confermando l’ipotesi di molti telespettatori che Gemma sia solo un personaggio televisivo.





In merito a Sirius, Costanzo pensa invece che il giovane sia seriamente interessato alla donna. “L’enorme differenza d’età sembra non spaventarli, anche se il loro rapporto sta scatenando molte critiche”, ha detto. Non resta dunque che vedere come proseguirà la vicenda nella prossime puntate prima della pausa estiva.