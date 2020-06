Durante la finale di Amici Speciali Maria De Filippi ha letto un messaggio inviato da Giuseppe Conte.

Nel corso della finale di Amici Speciali Maria De Filippi ha letto un messaggio inviato dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Il programma, ricordiamo, è stato realizzato con l’intento di raccogliere fondi per la Protezione Civile.

Il messaggio del Premier

In ogni puntata di Amici Speciali sono stati raccolti fondi da destinare alla Protezione Civile, devolvendo in beneficenza mascherine e altri accessori utili per difendersi dal Coronavirus. Proprio per questo motivo il premier Conte ha deciso di inviare un messaggio, letto da Maria De Filippi. A tal proposito la conduttrice ha affermato: “Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ringrazia i ragazzi di Amici Speciali per aver messo il loro talento al servizio della raccolta fondi a sostegno della Protezione Civile”.

Un ringraziamento, quindi, da parte del premier nei confronti dei ragazzi che hanno preso parte al programma per dare il loro supporto alla Protezione Civile. Inevitabili poi i ringraziamenti da parte di Maria De Filippi, con la conduttrice che ha voluto ringraziare personalmente tutti i concorrenti di Amici Speciali e anche le radio in quanto i brani dei ragazzi stanno andando molto bene.

Alla fine a vincere il titolo è stato Irama. Il cantante, dopo aver scoperto di aver vinto, ha chiesto di condividere, seppur da lontano, per via delle restrizioni dovute al Covid-19, il premio anche con Michele Bravi e tutti gli altri i ragazzi che hanno preso parte a questa speciale edizione del programma.