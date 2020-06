Per i suoi 29 anni una Lamborghini da 200mila euro: la gradita sorpresa da parte della moglie.

Una Lamborghini da 200mila euro per Lorenzo Insigne in occasione dei suoi 29 anni: il gradito regalo di compleanno arriva direttamente dall’amata moglie Jenny. Per il capitano del Napoli, dunque, un nuovo veicolo da sfoggiare in giro per le vie della sua città natale.

Si tratta di una Lamborghini Huracan EVO dal valore di oltre 200mila euro.



Per Lorenzo Insigne un bolide da oltre 600 cavalli per 325 km/h e una prestazione da 0-100 km/h in solo 2,9 secondi.

La Lamborghini è stata recapitata direttamente a Posillipo, sotto casa del calciatore del Napoli, con un enorme fiocco rosso.

La Lamborghini di Lorenzo Insigne

Il capitano del Napoli, dunque, si gode il ventinovesimo compleanno: Lorenzo Insigne, infatti, è nato il 5 giugno del 1991. L’attaccante partenopeo, cresciuto calcisticamente con la squadra di cui è tifoso da sempre ma esploso alla corte di Zeman (con cui festeggiò una promozione in A nel mese di giugno con il Pescara ormai sette anni fa), si gode la sua nuova rossa fiammante.





La Lamborghini Huracan EVO è una delle più ambite dell’intero parco macchine Lamborghini realizzate negli ultimi anni. Ciò, inoltre, testimonia la grande passione per i motori da parte dello scugnizzo di Napoli.

Lorenzo Insigne, infatti, più volte si è fatto regali importanti in garage: dalla Ferrari 458 alla Mercedes AMG GT63, spesso mostrare anche a Castel Volturno prima e dopo gli allenamenti.