Ilary Blasi mostra il nuovo look a Totti: “Non stai bene”

Ilary Blasi mostra il nuovo look dei suoi capelli a suo marito, ma la reazione di Totti non è stata quella sperata.

Ilary Blasi ha spiegato ai fan dei social come avrebbe fatto a ottenere il suo nuovo look ai capelli, e a seguire ha mostrato loro quale sarebbe stata la reazione di suo marito, Francesco Totti, difronte al suo cambiamento.

Ilary Blasi: il nuovo look

La famosa conduttrice Ilary Blasi ha deciso di sostituire la sua chioma liscia con dei boccoli e poi, entusiasta, ha chiesto a suo marito Francesco Totti cosa ne pensasse del suo nuovo look. Lo scambio di battute avute via chat tra i due ha divertito i fan: “Ma che foto ti sei fatta?? Ma soprattutto che capelli? Tu non stai bene”, le ha risposto il marito tra l’ilarità generale.

Non contenta Ilary ha chiesto anche a suo figlio Cristian cosa ne pensasse, ma il bambino le ha chiesto di essere lasciato in pace e non le ha dato la soddisfazione sperata. “Mi sono fatta pure i ricci per te.

Ti piacciono questi ricci? Metti la cintura. Mettila bene. Cri, l’ultima cosa è importante, ti sono piaciuti i miei boccoli o no?”, gli ha chiesto Ilary nelle sue stories via social.





Dopo la quarantena per l’emergenza Coronavirus sembra che la showgirl abbia preso gusto a coinvolgere i suoi fan nella sua vita privata, e questa non è la prima volta che svela dettagli sul suo look e su come avrebbe fatto ad ottenerlo.

In tanti sono felicissimi che finalmente la loro beniamina abbia deciso di mostrarsi più spesso sui social e come lei anche suo marito, Francesco Totti, che durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus ha intrattenuto spesso i suoi fan con i video dei suoi figli e delle serate di gioco in loro compagnia.