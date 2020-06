I requisiti e le cose da sapere per prendere parte a Il Collegio 2020. Tutto quello che bisogna sapere.

Nonostante l’emergenza Coronavirus presto riprenderà il via Il Collegio per l’edizione 2020, e la società che si occupa dell’organizzazione del programma ha dato via ai casting. Ma quali sono i requisiti per partecipare?

Il Collegio 2020: come partecipare

Dopo l’edizione 2019 (basata sugli anni ’80) tutto sarebbe pronto per la nuova edizione de Il Collegio, che prenderà il via nei prossimi mesi. Intanto sono iniziati i casting, che come al solito si basano su regole piuttosto semplici per aspirare a partecipare: i partecipanti devono avere un’età compresa tra i 14 e i 17 anni e 6 mesi.I genitori devono compilare un form per ciascuno degli aspiranti alunni (se si vogliono far partecipare 2 figli dovranno essere compilati 2 form).

Le fotografie da allegare ai documenti non devono presentare effetti (ma sembra che possano essere scattate anche con lo smartphone). Ovviamente queste sono le regole basilari per accedere ai casting, ma poi quali siano i criteri per essere “ammessi” all’interno del programma non è dato sapere. Un’altra informazione da sapere è che anche coloro che siano stati scartati nelle precedenti edizioni possono ricandidarsi (pur essendo ancora nei limiti d’età previsti dal programma).





Ancora non è chiaro come si svolgerà lo show e quali saranno le misure adottate per l’emergenza Coronavirus. Molti programmi sono stati annullati o rimandati a causa della pandemia in corso, ma è stata la stessa società che si occupa della produzione del programma a rivelare che i casting sarebbero aperti, e certamente verrà rivelata presto anche la data della messa in onda.