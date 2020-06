Il Principe Filippo è morto? I dubbi sulla foto per i 99 anni

Il Principe Filippo è morto? La famiglia Reale ha condiviso una sua foto di questi giorni, ma lo scatto ha sollevato altri dubbi.

In piena emergenza Coronavirus si è diffusa la voce che il marito della Regina Elisabetta, il Principe Filippo, fosse morto e che la notizia fosse stata volutamente tenuta top secret dalla famiglia Reale. In occasione del 99esimo compleanno del Principe è stato condiviso uno scatto con lui e la Regina dai canali ufficiali dalla Royal Family, ma secondo qualcuno si tratterebbe di un fotomontaggio.

Il Principe Filippo è morto? I dubbi

Per qualche oscuro motivo la voce sulla presunta scomparsa del Principe Filippo continua a farsi più insistente, e sono sempre di più le persone convinte di una sorta di “complotto” messo in atto dalla famiglia Reale per tenere segreta la morte del marito della Regina Elisabetta. In occasione del suo 99esimo compleanno sui canali social ufficiale della Royal Family è stata condivisa una foto del Principe e della Sovrana durante la loro quarantena nel castello di Windsor, e l’immagini – che forse sarebbe dovuta servire a placare le voci sulla scomparsa – non ha fatto altro che aumentare i dubbi dei fan: secondo alcuni lo scatto sarebbe un fotomontaggio bello e buono.

Sarà vero?