Karina Cascella dice “addio” ai salotti di Barbara d’Urso. L’opinionista di Pomeriggio 5 e Live spiega sui social il motivo della sua assenza dai riflettori di Mediaset.

Karina Cascella assente dalla d’Urso

La fine del lockdown è coincisa con la fine di Pomeriggio 5, per l’edizione 2019-2020, il seguitissimo programma d’informazione e gossip di Mediaset.

Barbara d’Urso continua però il suo cammino a Live, altro grande programma di successo della rete in onda la domenica in fascia serale.

Molti spettatori hanno notato l’assenza dell’opinionista napoletana Karina Cascella. Lei stessa ha spiegato sui social il motivo di questo allontanamento. Non si tratta di una decisione “dei piani alti”, come successo per Talyor Mega. Piuttosto si fa riferimento ad una scelta personale che non ha a che fare con le battaglie fatte in diretta in quegli stessi salotti per anni.





La pausa dalla tv

Su Instagram la Cascella ha spiegato cos’è successo realmente. Nessuna lite con produzioni o personaggi famosi.

Tutto ha a che fare con il coronavirus ed il lockdown. L’influencer napoletana si sarebbe presa una pausa. Da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria preferisce essere più vicina alla famiglia. “Gli ho detto che sarei rimasta a casa per tutelare la salute mia e della mia famiglia“, ha spiegato Karina riferendosi alla redazione. Non si tratta di un addio, ma di un arrivederci a data da destinarsi. Non esclude per il futuro un ritorno in televisione, qualora il team d’Urso la voglia di nuovo in campo, ma anche senza Mediaset.