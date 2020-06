Chyler Leigh ha pubblicato una lettera sul sito Creating Change attraverso la quale ha fatto coming out.

Le parole di Chyler Leigh

Famosa in tutto il mondo per il ruolo di Lexie Grey in Grey’s Anatomy, dal 2015 Chyler Leigh vesti i panni di Alex Danvers nella serie “Supergirl”.

Sposata da ben 18 anni con il collega Nathan West con il quale ha avuto tre figli, di recente l’attrice ha fatto coming out. Come dichiarato dalla stessa Chyler Leigh nella lettera che ha intitolato “Wear your pride”, pubblicata sul sito “Creating Change”, ad ispirarla sarebbe stato proprio il personaggio da lei interpretato nella serie “Supergirl”, che nel corso della seconda stagione fa coming out. “Quando mi hanno detto che avrei dovuto fare coming out nella seconda stagione sono stata attraversata da un fiume di pensieri ed emozioni“, ha infatti scritto l’attrice.

Chyler Leigh ha contribuito alla creazione del sito “Creating Change” per aiutare i lettori a “diventare il cambiamento che si desidera vedere nel mondo”. Sempre nella lettera ha scritto: “Quello che non avevo realizzato è quanto la scena nella quale Alex confessa la propria verità potesse saltar fuori dalle pagine e diventare una variante della mia stessa esistenza. Mi sembrava come se il cuore volesse uscirmi dal petto ogni volta che giravamo quelle scene.

Tutte le volte che avevo l’opportunità di dire a voce alta quelle parole così oneste. E rubando le parole di Alex, devo dirvi che c’è qualcosa della sua verità che riguarda anche me”.





L’attrice ha inoltre spiegato che continuerà il percorso assieme al marito: “La strada è stata lunga e solitaria per mio marito e me stessa , ma posso dire con tutto il cuore che dopo tutti questi anni, lui e io continuiamo a scoprire le profondità di noi stessi e degli altri.

Durante il nostro viaggio abbiamo imparato ad essere orgogliosi di ciò che siamo, non importa il prezzo”.