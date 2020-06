Al Bano ha detto la sua in merito all'attuale rapporto con la sua ex moglie, Romina Power.

Nonostante la relazione tra Al Bano e Romina Power sia giunta al termine oltre 20 anni fa, il cantante di Cellino San Marco e la sua ex moglie – insieme all’attuale compagna di Al Bano, Loredana Lecciso – restano gli indiscussi protagonisti di un “triangolo” tra i più chiacchierati di sempre.

Al Bano: il rapporto con Romina

Ancora una volta Al Bano è tornato a esprimersi sul suo controverso rapporto con l’ex moglie, Romina Power, madre dei suoi primi 4 figli. La cantante in occasione del suo compleanno gli aveva dedicato una poesia ma il cantante si è opposto al fatto che venisse letta in diretta. A proposito della vicenda lo stesso Al Bano ha spiegato perché non avrebbe gradito la cosa: “Con tutto l’onore che può rappresentare per me ricevere una poesia da lei, devo anche dire che probabilmente ha commesso una leggerezza.

Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione. È una cosa privata… Nella mia vita c’è stato un prima, e c’è un dopo”, ha affermato Al Bano Carrisi, che ha anche spiegato di essersi rifatto una vita dopo la relazione con Romina.



Il cantante si è legato a Loredana Lecciso, madre dei due figli Jasmine e Bido. Tra le due donne – sembra – non sarebbe mai corso buon sangue, e più volte le due si sono scagliate frecciatine e recriminazioni. Sia Loredana sia Romina hanno trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus a Cellino, ma in case separate, e sembra che la Lecciso abbia escluso Romina dai festeggiamenti organizzati per il compleanno del suo compagno.