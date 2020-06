Tv 2000 è stata hackerata? Il canale televisivo è finito al centro di una bufera dopo innumerevoli tweet di persone che segnalavano frasi choc durante la programmazione di un film. L’emittente si è scusata con una sovraimpressione.

La frase fascista durante un film religioso, durante un lungometraggio su Gesù. Questo quanto successo nella programmazione di una pellicola su tv 2000. Innumerevoli le segnalazioni degli spettatori su Twitter per la frase “Mussolini ha sempre ragione”.

Su Tv 2000 mentre andava in onda il film Son of God è apparsa una frase che inneggiava al regime di Mussolini. Numerose le testimonianze degli spettatori sui social.

“È apparsa questa scritta all’improvviso dal nulla nel bel mezzo del film – scrive un utente – lo stiamo vedendo in Italiano.

Sono scioccata, e menomale che questo è un canale del Vaticano” – e ancora- . “Mia mamma mi ha appena raccontato scioccata che a tv2000 durante uno dei tanti film di Gesù sono apparsi messaggi fascisti. Ho messo tv2000 e c’è il messaggio in cui loro si scusano per ciò che è accaduto e si dissociano dal messaggio”.

Mia mamma mi ha appena raccontato scioccata che a tv2000 durante uno dei tanti film di Gesù sono apparsi messaggi fascisti.

Ho messo tv2000 e c’è il messaggio in sovraimpressione in cui loro si scusano per ciò che è accaduto e si dissociano dal messaggio.

WHAT A TIME TO BE ALIVE

— Riccia (@riccia898) June 14, 2020