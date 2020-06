Sanremo 2021, Amadeus cambia il regolamento

Amadeus si è recato negli studi Rai, dove avrebbe messo a punto il regolamento per il Festival di Sanremo 2021.

Il direttore artistico della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 (che a quanto pare verrà presto riconfermato anche per la 71esima) starebbe mettendo a punto il nuovo regolamento per far sì che la kermesse si svolga in sicurezza.

Il regolamento per Sanremo 2021

A quanto pare Amadeus si sarebbe recato negli studi Rai per mettere a punto il regolamento dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo. Il conduttore non è ancora stato riconfermato ufficialmente, ma la sua partecipazione come direttore artistico è data praticamente per certa. Distanziamento sociale, mascherine e tutte le misure atte a far sì che lo show avvenga in sicurezza a causa dell’emergenza Coronavirus sarebbero ovviamente presenti nel regolamento stillato da Amadeus stesso, che già nella scorsa edizione aveva apportato modifiche (ad esempio togliendo la giuria di qualità).





Amadeus racconta a @StefanoColetta2 , alla rete ed alla struttura @SanremoRai il nuovo regolamento del 71mo festival di Sanremo categoria Campioni e Nuove Proposte che abbiamo preparato. @RaiUno pic.twitter.com/mXJTVtYmY2 — ellepi_one ® 🇮🇹 (@PrestaLucio) June 23, 2020





In tanti si domandano quali potrebbero essere le modifiche apportate alla prossima edizione dello show, dove ovviamente non ci potranno essere assembramenti né contatti troppo ravvicinati tra gli artisti. Per il momento sembra solo che Amadeus abbia espresso il desiderio di condurre la kermesse chiamando per la seconda volta il suo storico amico, Fiorello, e forse anche Jovanotti. In un primo momento si era ipotizzato anche che a causa dell’emergenza la kermesse potesse saltare, e invece a quanto pare il direttore Rai Stefano Coletta e Amadeus starebbero continuando a far girare la complessa macchina organizzativa dello show, che nel 2021 volgerà alla sua 71esima edizione.

Per conoscere ulteriori dettagli sarà necessario aspettare ancora qualche mese.