Maria Elena Boschi sta frequentando Giulio Berruti, ma questo ha scatenato l'ira di Matteo Renzi.

Maria Elena Boschi è fidanzata con l’attore Giulio Berruti, ma questo suo atteggiamento ha scatenato la furia di Matteo Renzi. Da quando la parlamentare e l’attore sono usciti allo scoperto, Renzi ha deciso di metterla in riga. La Boschi a suo parere si è fatta trascinare dagli eventi e avrebbe perso di vista il ruolo importante che ha scelto di avere per l’Italia.

Per questo dovrebbe evitare di finire al centro della cronaca rosa.

Renzi contro Maria Elena Boschi

La presunta coppia è stata fotografata dai settimanali “Chi” e “Diva & Donna” e sembra a tutti gli effetti essere uscita allo scoperto. Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono andati a cena insieme a Roma, ma sono stati visti insieme anche per una gita in moto e in un altro ristorante. La Boschi e Berruti si sono anche scambiati un bacio.

Dagospia, però, ha svelato la reazione inaspettata di Matteo Renzi. Secondo quanto riportato l’uomo avrebbe telefonato alla parlamentare per spiegarle che è la capogruppo del partito e non una tronista. Il politico non trova corretto in questo momento farsi vedere tra le pagine dei giornali insieme ad un attore, come se fosse una soap opera. Inoltre, pare che abbia sottolineato che Giulio Berruti aveva dichiarato di essere un grillino.

Per Maria Elena Boschi è arrivata anche la minaccia di toglierle l’incarico di capogruppo alla Camera. A quanto pare la donna si è saputa difendere benissimo dagli attacchi.