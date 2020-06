Anche Francesco Monte sta scrivendo un libro su di sé: al suo interno potrebbero essere rivelati i dettagli sulle sue passate liaison.

Dopo il libro di Giulia De Lellis e quello della sua famosa ex, Giulia Salemi, sembra che anche Francesco Monte si sia deciso a scrivere un libro: al suo interno l’ex gieffino avrebbe raccontato ogni cosa, comprese le sue liaison finite male.

Francesco Monte: il libro

Secondo indiscrezioni presto potrebbe essere annunciata l’uscita di un primo libro di Francesco Monte, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez oggi legato a Isabella De Candia. A quanto pare anche l’ex gieffino avrebbe preso spunto da altri influencer raccontando tutto se stesso all’interno del volume, e c’è già chi vocifera che per saperne di più sulle sue liaison passate con Paola Di Benedetto, Cecilia e Giulia Salemi, bisognerà proprio leggerlo.





Monte per il momento non ha confermato la notizia, ma solo qualche settimana fa proprio la sua ex Giulia Salemi ha annunciato l’uscita del suo Agli uomini preferisco il cioccolato (al cui interno avrebbe parlato anche di lui). Oggi Francesco Monte sembra aver ritrovato la serenità accanto alla collega modella Isabella De Candia, a cui è legato da circa un anno.

I due, sui social, sembrano essere inseparabili, e secondo i fan presto potrebbero esserci importanti novità per la coppia. Già alcuni mesi fa si era sparsa la voce secondo cui i due avrebbero deciso di mettere su famiglia, ma finora neanche questa indiscrezione ha trovato conferme da parte dei due diretti interessati. Monte rivelerà qualcosa di più ai suoi fan?