Lorenzo Battistello, concorrente della prima edizione del Grande Fratello, oggi lavora all'estero e ha lasciato alle spalle la carriera televisiva.

Sono passati 20 anni da quando Lorenzo Battistello ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello. E oggi, dopo quell’intensa esperienza, ha deciso di abbandonare il piccolo schermo, e in generale il mondo dello spettacolo, per coltivare in silenzio la sua passione: la cucina.

Lorenzo Battistello dopo il Grande Fratello

In una recente intervista rilasciata a Radio Cusano Tv Italia, l’ex gieffino ha raccontato la sua vita dopo la grande popolarità data dal reality show più longevo italiano. Oggi, ha 46 anni, vive a Barcellona con la moglie ed è un imprenditore e chef affermato. Infatti, vanta nel suo armamentario una notevole quantità di ristoranti. E non ha intenzione di fermarsi qui o forse no.

Purtroppo anche il Battistello ha dovuto fare i conti con l’emergenza Coronavirus. Il suo scopo era quello di aprire un altro ristorante ma, appunto, per via del virus ha dovuto sospendere tutto. Il suo, come assicurato, è solo uno stop momentaneo e riprenderà al più presto i lavori di ristrutturazione per avviare un altro suo importante traguardo.





Oltre ai momenti belli, però, l’ex gieffino ha dovuto affrontare anche momenti brutti come quello del tumore. Un tumore maligno che però non ha di certo fermato il 46enne che ha continuato la sua vita riuscendo, alla fine, a sconfiggerlo. Non solo sulla salute: i problemi, però, son arrivati anche in campo economico. In particolare, alla fine della sua esperienza nella casa del Grande Fratello. Infatti, una volta uscito il successo è stato tale che sia i concorrenti stessi che le agenzie di comunicazione non sono riusciti a gestire il tutto sopratutto il denaro.

Proprio questa difficoltà nella gestione di soldi “facili” lo ha portato a sperperare tutto il suo patrimonio vinto com’è successo anche a un’altra concorrente della prima edizione: Marina La Rosa.





La televisione non sembra proprio essere nei piani di Lorenzo che vuole dedicarsi totalmente alla sua attività imprenditoriale.

Non è sicuramente il primo né l’ultimo a essere sparito dal piccolo schermo e ad aver preferito la vita dell’anonimato come un altro amatissimo personaggio la favolosa cubista di Uomini e Donne Angela.