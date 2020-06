Giovanna Botteri ha sorpreso Mara Venier a Domenica In con una particolare maglia.

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier, ha ospitato, in studio e in collegamento, tantissimi ospiti illustri. Oltre che Romina Power e Loretta Goggi, la Venier, ha voluto ospitare anche Giovanna Botteri. La giornalista si è collegata da Pechino, dove lavora per la Rai e ha dato vita, insieme alla conduttrice, ad un momento davvero divertente di televisione.

La Botteri, infatti, ha voluto sorprendere Mara Venier con una particolare maglietta. Si è fatta vedere con una maglietta bianca con stampata la faccia della conduttrice di Domenica In. Insomma, un modo davvero ironico per chiudere questa brillante stagione televisiva del programma domenicale di Rai 1.

Giovanna Botteri e la sorpresa alla Venier

La Botteri, nel corso di questi difficili mesi per il coronavirus, ha sempre lavorato con grande professionalità. In modo rapido ha aggiornato i telespettatori italiani con notizie provenienti dal territorio della Cina.

In occasione dell’ultima puntata di Domenica In, però, ha messo da parte la serietà della giornalista e ha sfoggiato un lato che pochi conoscevano. “Hai visto come mi sono messa elegante oggi? Giacca e… ta-taaan“, ha dichiarato la Botteri. Sotto la giacca, la giornalista ha una maglia con la foto di Mara Venier. Ha poi aggiunto: “L’ ho fatta fare qui a Pechino, un’avventura, però ultima puntata e ci voleva”.

In studio la conduttrice è scoppiata a ridere. La Venier ha deciso di fotografare la maglia per mettere la foto poi sul suo Instagram. Insomma, un omaggio davvero inaspettato per la Zia Mara.

L’ironia di Giovanna Botteri

Nel corso del collegamento con Mara Venier, Giovanna è tornata a parlare di un argomento che da molti mesi sta tenendo banco. Sono stati tanti, infatti, che hanno ironizzato sul fatto che lei indossi sempre la stessa maglia.

“Dicono che ho sempre la stessa maglietta e invece vedi? Non ho sempre la stessa maglietta. Dopo andrà autografata naturalmente”. Con ironia e grande classe, la Botteri ha avuto modo di rispondere e di controbattere agli hater del web. In un modo che forse nessuno poteva mai immagina, Giovanna Botteri ha messo a tacere ogni tipo di polemiche. Per la Venier, dopo la puntata del 28 giugno, iniziano le meritate vacanze.