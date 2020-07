Andrea Denver ha risposto sul perché non ha mai partecipato a uno degli show di Barbara D'Urso: le parole dell'ex gieffino

Andrea Denver è abbastanza solito presentarsi nei salotti televisivi, eppure dopo la sua esperienza al Gf Vip 4 non è mai stato presente in una delle tante trasmissioni di Barbara D’Urso. Come mai? Il giovane modello veneto ha spiegato di avere dei vincoli lavorativi che gli vietano di partecipare a certe trasmissioni.

“Non ho nulla contro di esse, semplicemente al momento non possono far parte della mia quotidianità”, ha rimarcato.

Andrea Denver risponde sulla D’Urso

Denver sarebbe di fatto legato ad alcune case di moda che non gli consentono di prender parte a determinati format televisivi. “Ho ricevuto molte proposte anche in passato, però per questioni contrattuali ho sempre declinato. Quando invece è arrivata l’offerta del Grande Fratello Vip ho accettato, perché mi aveva sempre incuriosito.

Mi piace molto Pechino Express: è diverso dal semplice reality. Sono uno che ama viaggiare, ho lo spirito dell’avventura e amo conoscere nuove culture”. Sarà dunque uno dei prossimi protagonisti dello show di Rai Due?





Già in passato l’assenza di Andrea Denver nelle trasmissioni della Carmelita nazionale aveva del resto fatto parecchio parlare.

Così, anche in quelle occasioni, il 29enne si era giustificato adducendo la motivazione di impegni personali e orari che non combaciavano. “So perfettamente che cosa voglio. Avrei potuto fare tanti programmi per la tv italiana, ma per dedicarmi a qualcosa devo sentirlo. Certe cose sono lontane da me e scelgo di non farle”. Così ha dunque sottolineato l’ex gieffino, dimostrando carattere da vendere.