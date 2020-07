Barbara d’Urso e la foto su Instagram di quando era giovane.

Barbara d’Urso è ormai in vacanza da poche settimane. Dopo una stagione molto ricca di impegni sul piano lavorativo, sta trascorrendo delle lunghe giornate di relax e tranquillità. Barbara è molto attiva sui social dove condivide alcuni momenti di spensieratezza e di divertimento della sua vita privata.

Anche se è in vacanza pensa sempre al suo pubblico che, ogni giorno, le dimostra grande affetto. Nelle ultime ore ha stupito davvero un po’ tutti. La conduttrice napoletana, infatti, ha pubblicato una foto molto particolare. Protagonista del post su Instagram è lei, da giovane, mentre era al mare.

Lo scatto di Barbara d’Urso

Come sempre, lo scatto ha subito fatto il giro di tutti i siti e ha fatto impazzire i fan della conduttrice.

Nella foto appare sorridente al mare. Sembra essere in topples e appare più bella e radiosa che mai. Del resto, come anche molti suoi fan hanno ribadito nei commenti, la bellezza sembra essersi conservata intatta nel tempo e non è mai appassita. La conduttrice, all’età di 63 anni, ha ancora un corpo davvero sensuale da fare invidia a tutte le sue colleghe più giovani. Tra quella che è oggi Barbara e lo scatto non sembra esserci così tanta differenza.

Insomma, sembra che Barbara prenda davvero un elisir di bellezza per essere sempre così giovane e radiosa. Chi la segue sui social, sa bene che lei segue uno stile di vita molto sano, senza mai rinunciare ai piaceri della tavola. La mattina, prima del coronavirus, andava in palestra per la lezione di danza classica. Da qualche settimana ha anche iniziato un corso di box. La conduttrice, dunque, non si fa mai mancare nulla.

I complimenti dei fan

Il post è stato accompagnato dalla frase; Estate!!!. Sotto ha messo una serie di # come: #summer, #vintage, #ricordi, #colcuore. Tanti sono stati i commenti di meraviglia e di stupore per la foto. Un utente le ha scritto: “Bella, ma soprattutto autentica!”. Un altro, invece, ha detto: “Wow che bella”. I complimenti e l’affetto del pubblico di certo non mancano. Intanto, Barbara sta continuando a godersi le vacanze prima di tornare in onda.

Il 7 settembre ricomincia Pomeriggio 5.