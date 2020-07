Giorgio Manetti, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ha dato un lieto annuncio a tutti i suoi fan sui social

Uomini e Donne è andato ufficialmente in vacanza, ma i fan sono già ansiosi di scoprire le novità del trono più popolare della tv nostrana. Da settembre si ricomincerà con nuove conoscenze e nuovi amori, tuttavia nel frattempo i telespettatori continuano a seguire i loro beniamini sui social, specialmente su Instagram.

Tre le più amate c’è senza dubbio Gemma Galgani, regina incontrastata del Trono Over. Ma anche il suo ex storico Giorgio Manetti, alias il Gabbiano, è molto apprezzato online. Proprio dal suo canale ufficiale, l’ex cavaliere ha appena annunciato una notizia bella quanto inaspettata, che ha fatto molto piacere a tutti i suoi fan.

Giorgio Manetti pronto per il film

Al momento Gemma Galgani è alle prese con il giovane Nicola Vivarelli, il marinaio 26enne conosciuto in chat sotto lo pseudonimo di Sirius. I fan del noto dating show mariano non possono tuttavia dimenticare l’intensa storia d’amore che legò la dama torinese all’affascinante cavaliere fiorentino, che aveva letteralmente rubato il suo cuore. La loro storia fa tuttavia ormai parte del passato e se la Galgani è ancora un volto fisso di Uomini e Donne, Giorgio non è più in trasmissione.

Il bel Manetti si dà però un gran daffare anche oltre la tv: dai social ha infatti comunicato di aver appena dato inizio ai lavori del suo nuovo film, per la gioia dei suoi tanti estimatori.