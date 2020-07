In una recente intervista, J-Ax ha spiegato il riferimento a Barbara D’Urso contenuto nella sua nuova hit estiva "Una voglia assurda"

Fra le hit estive non può certo marcare quella di J-Ax, che in effetti è ben presente in classifica col suo nuovo singolo dal titolo Una voglia assurda. Tra le strofe del pezzo compare anche un riferimento a Live – Non è la D’Urso, programma Mediaset in prima serata condotto dalla Carmelita nazionale.

Il rapper vi racconta per la precisione l’inseguimento di un elicottero durante il lockdown, episodio realmente accaduto e andato in onda a Pomeriggio 5.





J-Ax e il riferimento alla D’Urso

Ecco dunque che in una recente intervista J-Ax, al secolo Alessandro Aleotti, ha voluto precisare di aver scritto il pezzo non certo per polemizzare con Barbara D’Urso.

Il suo riferimento è completamente ironico ed evidentemente anche la diretta interessata ne ha colto il lato giocoso visto che non si è arrabbiata con lui.

“Barbara d’Urso finora non mi ha scritto. Non volevo essere polemico in realtà, non guardo mai la tv, ma il video dell’inseguimento aereo visto a Pomeriggio 5 mi ha fatto pensare a come avrei reagito io se fossi stato inseguito dalle telecamere per aver violato la quarantena”.

Così ha dunque chiarito J-Ax, mentre si prepara a raccogliere il successo del suo nuovo pezzo, già tra i più cantati e ballati del momento.