Dopo la diffusione della foto del bacio tra Belen e Gianmaria, la showgirl si è difesa dal gossip ripetendo la frase del marito Stefano

Belen Rodriguez è tornata a lavoro, impegnata nelle registrazioni delle nuove puntate di Tu sì que vales. Ritrovati i colleghi Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara dopo la pausa forzata da lockdown, dietro le quinte la bella argentina ha anche avuto modo di rivedere l’amico Mattia Ferrari.

Proprio lui è riuscito a carpire una sua frecciatina nei confronti del marito Stefano De Martino. Ma di cosa si tratta nello specifico?

Belen come Stefano: la replica al gossip

Mentre Mattia riprendeva Belen per una delle tante IG Stories, la showgirl ha affermato: “Quando mi innamorerò, ve lo farò sapere”. La modella sudamericana si è così lasciata andare poco dopo la pubblicazione da parte del settimanale “Chi” della foto dove baciava con vera passione l’imprenditore Gianmaria Antinolfi.

Avrà forse voluto mettere in chiaro di non essere ancora innamorata del fortunato partenopeo? Oppure avrà solo voluto prendere un po’ in giro De Martino ripetendo le sue testuali parole?





Ricordiamo infatti che la stessa frase era usata dall’ex ballerino di Amici per smentire la presunta liaison con Alessia Marcuzzi.

È dunque probabile che Gianmaria non sia ancora riuscito a conquistare completamente il cuore della presentatrice. Ma è altrettanto vero che Belen pare esser pronta a voltare pagina, dopo l’ennesima crisi col marito nonché padre di Santiago.