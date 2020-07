Miriam Leone ha trascorso un weekend romantico in compagnia del suo nuovo amore.

Miriam Leone, vera icona di stile, ha un nuovo amore e si è concessa un splendida fuga d’amore sul Lago di Como. Il nuovo compagno si chiama Paolo Carullo ed è un imprenditore. Il nuovo amore della Leone non è solo un imprenditore, ma fa anche parte della band musicale Apple Jack.

I due sono stati beccati dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, mentre erano insieme per una meravigliosa vacanza sul lago. Si tratta della prima volta in cui si mostrano insieme pubblicamente, nonostante il loro amore sia sbocciato un anno fa. Fino ad ora hanno cercato di salvaguardare la loro privacy, mantenendo la loro relazione lontana da occhi indiscreti.

Miriam Leone ha un nuovo amore

Miriam Leone, che è stata molto criticata per le sue sopracciglia, ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui arriva sul Lago di Como in barca. Per il momento non ha ancora condiviso foto in cui i due sono ritratti insieme, ma ormai pare sia arrivato il momento di uscire allo scoperto. L’attrice e il suo compagno hanno deciso di regalarsi un weekend rilassante all’Hotel Tremezzo, a Bellagio.

Negli scatti condivisi dall’attrice si nota perfettamente la sua felicità. Sicuramente la coppia ha trascorso un weekend all’insegna dell’amore e del relax, nella splendida cornice del Lago di Como.





La storia d’amore tra Miriam Leone e Paolo Carullo procede davvero a gonfie vele, tanto che diverse indiscrezioni fanno capire che i due sarebbero già pronti per le nozze.

L’attrice ha smentito questa notizia, spiegando che per il momento non c’è nessun matrimonio in vista. La coppia vuole godersi il tempo insieme, la loro relazione, lontani dal gossip, difendendo il più possibile la loro privacy.