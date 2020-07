Daniel Menjibar: ex tronista di Uomini e Donne ucciso a coltellate

Daniel Menjibar, ex tronista della versione spagnola di Uomini e Donne, è stato ucciso a coltellate durante una rissa.

Daniel Menjibar, ex tronista della versione spagnola di Uomini e Donne, è stato ucciso a coltellate davanti ad una discoteca. Una notizia ben lontana dai festeggiamenti della sua collega Tamara Gorro. L’uomo è stato protagonista della trasmissione nel 2010 e, come riportato da Fanpage.it, è stato ucciso a coltellate a Valencia.

Menjibar è stato colpito più volte durante una rissa scoppiata fuori da una discoteca e per lui quei colpi di arma da taglio sono stati fatali. Il ragazzo, che aveva solo 31 anni, è stato colpito mortalmente e quando i soccorsi sono arrivati per lui non c’era più nulla da fare.

Dani Menjíbar, un joven de 31 años exconcursante del programa @myh_tv, ha fallecido a manos de cuatro jóvenes tras asentarle varias puñaladas https://t.co/XWq08pJz6j — Telecinco (@telecincoes) July 11, 2020

Daniel Menjibar ucciso a coltellate

Purtroppo i soccorsi non hanno potuto fare niente per Daniel Menjibar, che è stato colpito da alcune coltellate durante una rissa. Quando sono arrivati sul posto l’ex tronista era già morto. “Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato pugnalato nella notte di sabato 11 luglio, intorno alle 4.30 del mattino, all’uscita di una discoteca, nei paraggi del centro commerciale Las Americas di Torrent, non lontano da Valencia” è stato comunicato.

“Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, Daniel Menjibar sarebbe morto sul posto. La polizia spagnola e le istituzioni locali di Torrent indagano sul caso, mentre quattro persone sono già state arrestate, per i loro presunti rapporti con il ragazzo” è stato rivelato.

In carcere ci sono due adulti e due gemelli di 16 anni. I testimoni hanno svelato che questo gruppo di persone avrebbe accusato l’ex tronista di infastidire i clienti, per poi picchiarlo e accoltellarlo. L’annuncio della morte dell’ex tronista di Uomini e Donne in Spagna, dove è molto seguito anche il Grande Fratello, è stata data da Telecinco su Twitter