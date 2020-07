Aveva partecipato a Saranno Famosi, oggi, invece, Andrea Cardillo è giudice di All Together Now e un bravo sommelier.

Andrea Cardillo è noto per aver preso parte circa vent’anni fa a “Saranno Famosi“, il programma di Maria De Filippi, conosciuto oggi con il nome di “Amici“. L’aspirante cantante, dopo la partecipazione allo show di Canale 5, non ha abbandonato la musica: ha, infatti, formato una band e, nel frattempo, è anche diventato sommelier.

Adesso lo ritroviamo fra i giudici di “All Together Now“, il programma condotto da J-Ax e Michelle Hunziker.

Andrea Cardillo a All Together Now

Tra i partecipanti della prima edizione di “Saranno Famosi” ci fu anche l’aspirante cantante Andrea Cardillo, il quale riuscì a conquistare in quegli anni il cuore di molte sue fan. Oggi, a distanza di anni, riappare in televisione tra i giudici di All Together Now, lo show di Canale 5, che attualmente è in replica, ma tornerà a partire dal prossimo autunno.

Ma Cardillo è riuscito anche a coltivare un’altra sua grande passione: è, infatti, diventato un bravo sommelier.

La partecipazione a Saranno Famosi

Proprio il grande amore per la musica aveva spinto Andrea Cardillo a partecipare a “Saranno Famosi”. Il 40enne suona, infatti, la chitarra dall’età di 8 anni e, a conferma della sua bravura e del suo impegno, riuscì a classificarsi tra i finalisti della prima edizione del programma di Maria De Filippi, vinta però da Dennis Fantina.

Nel 2003 vinse il disco d’oro con l’EP “Ma dai”, che al suo interno aveva l’omonimo singolo che riscosse un grandissimo successo. Nel 2004 poi, pubblicò l’EP “Amore di cartone”. In quegli anni, inoltre, Cardillo presenziava nel cast delle trasmissioni di Canale 5, come “Buona Domenica” oppure “Maurizio Costanzo Show“. Nel 2008 entrò a far parte come corista del programma di Rai 1 “Chi fermerà la musica” condotto da Pupo.

Dopo essersi allontanato dalla televisione, lavorò ad un progetto discografico che fu realizzato nel 2010, ovvero Andrea Cardillo Chill Project Vol.1. Il progetto ebbe un suo seguito, Smooth Emotions, dove Cardillo si dedicò alla musica louge.





Da sommelier a giudice di All Together Now

In questi anni, Andrea Cardillo, oltre ad assecondare l’hobby della musica (ha anche fondato una band, gli Audio Magazine), ha assecondato un’altra passione, quella per il vino: il 40enne è, infatti, un sommelier competente e appassionato. Nonostante ciò, la televisione lo ha rivoluto a sé, ed è per questo che lo abbiamo ritrovato tra i cento giudici di “All Together Now”. I giudici sono stati scelti tra cantanti e professionisti del mondo della musica che ad ogni serata hanno il compito di valutare le varie esibizioni e dovranno anche decretare il vincitore della sfida tra aspiranti cantanti.