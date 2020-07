Michelle Hunziker in bikini alle cascate: è boom di like

Michelle Hunziker ha fatto il pieno di like con un bikini seducente e un corpo da favola.

Michelle Hunziker si è concessa un week end da sogno alle cascate dell’Alferello, nell’Appennino Tosco-Emiliano. La showgirl, con un fisico statuario e un candido bikini bianco, ha fatto il pieno di like sui social.

Michelle Hunziker in bikini: le foto

Come sempre Michelle Hunziker conquista i fan con il suo fisico a dir poco perfetto: la showgirl svizzera, in gita alle cascate di Alferello col marito, Tomaso Trussardi, e il loro nuovo amico a quattro zampe (il levriero Odino) non ha perso occasione per concedersi qualche selfie in versione sirenetta sotto l’acqua delle cascate.

Classe 1977 Michelle Hunziker ha ancora un fisico a dir poco invidiabile: la showgirl ha avuto tre figlie (Aurora, Sole e Celeste) con cui ama trascorrere ogni momento al di fuori del lavoro. Lei e il marito Tomaso Trussardi non hanno nascosto di voler provare ad allargare ulteriormente la famiglia, e in particolare la showgirl ha rivelato che desidererebbe un figlio maschio.

Per il momento sia lei sia suo mariti si sono detti abbastanza fatalisti sull’eventualità di una cicogna in arrivo, ma entrambi non hanno nascosto di desiderare un quarto bebè.

Durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus Michelle Hunziker si è dedicata completamente alle sue due figlie più piccole, Sole e Celeste, che come gli altri bambini italiani hanno dovuto seguire – non senza qualche difficoltà – le lezioni da casa.