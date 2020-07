La giornalista Marichka Padalko vittima di uno spiacevole incidente mentre era in diretta tv.

La giornalista ucraina Marichka Padalko ha perso un dente in diretta tv, e ha cercato di dissimulare il suo imbarazzo per l’incidente continuando a condurre come se nulla fosse.

Perde un dente in diretta: il video

La giornalista ucraina Marichka Padalko è stata vittima di uno spiacevole inconveniente in diretta tv: mentre leggeva i titoli del telegiornale da lei condotto, un dente le si sarebbe spezzato.

La conduttrice ha cercato di far finta di niente, portandosi la mano alla bocca e continuando a condurre come se nulla fosse. I telespettatori del tg ovviamente se ne sono accorti, e il video è rapidamente diventato virale sui social. “Onestamente, ho pensato che l’incidente sarebbe passato inosservato”, ha scritto la giornalista via social, ironizzando sull’episodio: “Avevo sottovalutato l’attenzione dei nostri spettatori”, ha concluso la giornalista con sincerità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Марічка Падалко (@marichkapadalko) in data: 15 Lug 2020 alle ore 8:00 PDT







Marichka Padalko non è l’unica ad aver perso un dente in diretta tv: nel 2019 Fabrizio Corona, ospite al salotto tv di Verissimo, perse anche lui un dente in diretta tv.

“Corri a rimetterlo”, lo esortò Silva Toffanin in preda alle risate così come il resto del pubblico. All’epoca Corona era temporaneamente uscito dal carcere e nel corso dell’intervista aveva raccontato i suoi problemi legati alle dipendenze da alcol e droga. L’ex Re dei paparazzi – spesso finito al centro delle critiche per la sua controversa vita privata – non diede troppo peso all’episodio del dente e nel salotto di Verissimo era parso divertito in prima persona per l’incidente che lo aveva visto protagonista.