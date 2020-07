Infortunio per Alberto Urso: cos’è successo

Frattura del radio per Alberto Urso: il tenore si è mostrato con il braccio fasciato sui social.

Il tenore e polistrumentista Alberto Urso è stato vittima di un brutto infortunio e sembra che si sia rotto il radio. A svelare l’incidente avuto dal cantante è stato Rudy Zerbi.

Alberto Urso: l’infortunio

“A sinistra uno che fa radio e a destra uno che il radio se lo è appena rotto”, ha scritto Rudy Zerbi mostrando il braccio fasciato del giovane amico Alberto Urso, che si sarebbe rotto il radio.

“Che sfiga”, ha commentato invece il giovane tenore. Non è chiaro cosa sia successo a Alberto Urso, ma in tanti si sono riversati sui social facendo al cantante i loro auguri di pronta guarigione. Il tenore svelerà come abbia fatto a rompersi il radio? Per il momento sui social tutto tace.

Il tenore, che in passato è stato legato alla collega di Amici Valentina Vernia, di recente è stato al centro di un rumor che lo voleva impegnato in una liaison con la vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, la cantante Gaia Gozzi.

La notizia è stata presto smentita da entrambi e ora in molti si chiedono se nel cuore di Alberto Urso ci sia già qualcuno di speciale. Il tenore è sempre stato piuttosto riservato per quanto riguarda la propria vita privata, ma non ha mai nascosto di avere un legame estremamente profondo con sua madre (a cui sarebbe legato anche da una incredibile somiglianza estetica).