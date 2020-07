Sguardo impaurito e terrore puro: così è stata immortalata di recente Giulia De Lellis sui social da Andrea Damante: come mai?

Sappiamo bene quanto Giulia De Lelllis e Andrea Damante siano sempre molto attivi sui loro rispettivi profilo social. Il loro recente ritorno di fiamma è stato del resto accolto con grande entusiasmo da tutti i loro fan, pertanto la giovane coppia è sempre felice di deliziare i propri beniamini con dei veri e propri siparietti divertenti.

L’ultimo in ordine di tempo risale per esempio a poche ore fa, nel corso di una fantastica giornata a Gardaland insieme alle due nipotine di Giulia.

Giulia De Lelllis impaurita

L’ex tronista di Uomini e Donne ha così subito colto l’occasione per immortalare la sua dolce metà visibilmente terrorizzata. Per fortuna non si trattava di nulla di grave, ma come mai la sempre solare vulcanologa romana è apparsa così tanto impaurita?

Ebbene, Andrea Damante ha ripreso Giulia De Lellis proprio mentre stavano salendo insieme su una giostra, che evidentemente non suscitava grande sicurezza nell’ex gieffina. Alla fine, ad ogni modo, una volta scesa dal macchinario, la stessa De Lellis ha ammesso che è stata una scarica di adrenalina.