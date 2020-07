Elena Santarelli, il compleanno del figlio Giacomo in stile “drive in”

Una festa con cinema all'aperto per il piccolo Giacomo: mamma Elena Santarelli ha pensato proprio a tutto.

Elena Santarelli ha organizzato una festa in grande stile per il compleanno di suo figlio Giacomo, con tanto di maxi schermo, materassini gonfiabili e tende in stile sioux per gli amichetti del bambino, rimasti a dormire con lui.

Elena Santarelli: il compleanno del figlio

Ora che è arrivata l’estate cosa c’è di meglio di una festa all’aria aperta? Elena Santarelli ha organizzato tutto in grande stile per il piccolo party in onore di suo figlio Giacomo (11 anni). Il piccolo sono un anno fa è riuscito a sconfiggere il cancro e la showgirl non ha mai nascosto le difficoltà avute nel convivere con le gravi condizioni di salute di suo figlio.

Per festeggiare questo primo anno di normalità ritrovata (nonostante l’emergenza Coronavirus) la showgirl e suo marito, Bernardo Corradi, hanno organizzato un torneo di pallone con gli amichetti di Giacomo e poi tutti davanti al maxi schermo all’aperto per assistere insieme a una proiezione sotto le stelle.

“Auguri Jack!”, ha scritto Elena Santarelli sui social, e al suo augurio si sono aggiunte anche le amiche Laura Chiatti (“Auguri amore bellissimo”, ha scritto) e Michela Quattrociocche (“Auguri Giacomo!”). Elena Santarelli e Bernardo Corradi hanno anche un’altra figlia, Greta Lucia, nata nel 2016.

La famiglia è molto unita e entrambi i genitori dei due piccoli hanno preferito mantenere la loro privacy durante il difficile periodo trascorso per la malattia del figlio.