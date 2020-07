Sonny Di Meo e Sara Shaimi hanno avuto una lite durante una diretta con i fan: i motivi dello screzio tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne

Qualche ora fa Sonny Di Meo e Sara Shaimi di Uomini e Donne hanno fatto una diretta su Instagram insieme ai loro fan. Dopo le molte richieste ricevute, la coppia è così finalmente riuscita a trovare il tempo per soddisfare tale desiderio, tuttavia durante la diretta i due si sono trovati niente meno che a litigare! I follower non hanno potuto fare a meno di intervenire per sedare gli animi della bagarre, scoppiata, a quanto pare, a causa del lavoro dell’ex tronista.





Sonny e Sara, lite in diretta

Sonny e Sara hanno dunque avuto uno screzio nel corso della diretta Instagram, lasciando completamente attoniti e spiazzati i loro fan. I due hanno iniziato a parlare della lontananza e di quanto sia complicato mantenere un rapporto a distanza.

Sono peraltro passati diversi giorni dall’ultima volta in cui si sono visti, quindi la situazione comincia a pesare. La motivazione principale sarebbe nella fattispecie il tipo di lavoro dell’ex tronista. Sara Shaimi e difatti un’hostess, quindi è soggetta a turni e orari molto complessi e difficili.

Proprio questo elemento impedirà del resto ai due di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme. La giovane ex protagonista del dating show mariano dovrà infatti lavorare tutto agosto, cosa che a Sonny proprio non va giù. L’ex corteggiatore ha così chiesto alla sua compagna di fornirgli il calendario dei suoi turni di lavoro, ma lei è sembrata restia. A quel punto Sonny e Sara hanno avuto un piccolo screzio in diretta, nel corso del quale molti fan sono intervenuti per sedare il diverbio.

Sarà pace fatta?