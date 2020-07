Massimo Colantoni ha detto la sua in merito al bacio che Pietro Delle Piane avrebbe dato alla single Beatrice.

Massimo Colantoni, concorrente dell’edizione 2019, ha detto la sua in merito al punto in cui Pietro Delle Piane (fidanzato di Antonella Elia) avrebbe baciato la tentatrice Beatrice De Masi.

Massimo: la confessione su Pietro

L’ultima puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena, compreso il fatto che il fidanzato di Antonella Elia avrebbe rivelato di aver baciato la single Beatrice De Masi in un punto lontano dalle telecamere.

A confermare l’ipotesi che si tratti di un “punto cieco” è stato l’ex concorrente Massimo Colantoni, che ha affermato che in quella zona dell’isola si troverebbero i bagni:

“L’unico angolo morto dei villaggi sono i bagni, per il resto le telecamere sono ovunque. Almeno per quanto riguarda la mia edizione, ti posso garantire che non c’erano angoli morti”, ha affermato Colantoni, da poco tornato single dopo la sua storia d’amore con Sonia Onelli.





Molti hanno anche ipotizzato che Pietro posso aver fatto una simile confessione per ingelosire la fidanzata (sapendo che Antonella Elia l’avrebbe ascoltata). Massimo ha detto di non poterlo escludere, ma ha affermato che secondo lui ci sono scarse possibilità che Pietro abbia fatto una simile confessione senza pensare alle conseguenze.

Nell’ultima puntata del programma le coppie saranno messe difronte a una decisione, e in tanti si domandano quale sarà il destino della coppia formata da Antonella Elia e dal fidanzato. Secondo Karina Cascella i due avrebbero inscenato una farsa e sarebbero stati d’accordo anche sull’episodio del bacio a Beatrice De Masi. Sarà vero?