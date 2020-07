Tornando a commentare la liaison tra Gemma e Sirius, Giorgio Manetti ha espresso delle forti insinuazioni su Uomini e Donne

Giorgio Manetti è stato indubbiamente uno dei grandi protagonisti del parterre senior di Uomini e Donne. La sua lunga storia con Gemma Galgani aveva del resto portato grandi ascolti al programma pomeridiano di Maria De Filippi, anche se da tempo l’ex cavaliere ha preso strade ben diverse.

Di recente, ad ogni modo, l’uomo è tornato a fare delle pesanti dichiarazioni sulla redazione e in particolare su chi gestisce l’arrivo dei corteggiatori.

Giorgio Manetti: le dure insinuazioni

Se infatti per Giorgio Manetti la redazione aveva rifiutato della corteggiatrici giudicate troppo giovani, come mai per Gemma e Sirius non è stato usato lo stesso criterio? Questa è infatti la domanda posta dal Gabbiano, che aveva già espresso forti dubbi in merito alla conoscenza tra Nicola Vivarelli e la dama torinese.





“A un certo punto ti rompi e arrivi a un bivio. Decidi di rimanere e cominci a recitare cambiando una corteggiatrice a settimana, oppure rimani fedele a te stesso. Io ho scelto la seconda opzione. Non tornerò mai più in quello studio, perché se lo facessi mi sentirei totalmente fuori luogo”.

Così ha dunque precisato il manager fiorentino, che oggi è felice accanto alla sua nuova compagna nonché impegnato nei nuovi progetti lavorativi dedicati al cinema.