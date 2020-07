In vacanza a Ibiza, Belen Rodriguez appare provocante come non mai: il video in topless che ha lasciato a bocca aperta i fan dell'argentina

Ammiccante alla fotocamera nel suo ultimo selfie allo specchio, Belen è apparsa nelle sue IG Stories provocante come non mai. Con lingua di fuori e occhiolino seducente, la splendida argentina sta passando, come sappiamo, le sue vacanze estive nella spettacolare villa a Ibiza.

In altre Stories la si vede inoltre danzare scatenata insieme ad alcuni amici nel cuore della notte, mentre conclude il rovente siparietto facendosi versare una bottiglia d’acqua addosso.

Tra una siesta e l’altra, la madre di Santiago si concede anche una merenda a base di pane e cioccolato intinto nel latte…

Insomma, nelle ultime 24 ore postate dalla Rodriguez su Instagram pare esserci letteralmente di tutto, ispirato al più sano divertimento.

Provocazione pura è dunque quella della showgirl argentina, che ha certamente dato nuove stoccate ai fan più deboli di cuore… Nel topless, come si vede, a coprirla ci sono infatti solo un paio di slip neri ridottissimi, mentre il seno è coperto esclusivamente dalle sue stesse braccia.

Sfrenata e in pieno mood estivo, la presentatrice di Tu si que vales avrà davvero dimenticato le recenti beghe con il marito Stefano De Martino? Quest’ultimo, di recente, è stato peraltro subissato di critiche da parte dei fan, che lo hanno spronato a dire la verità sul presunto tradimento nei confronti della moglie.

