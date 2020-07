Cristiano Malgioglio rimanda l’uscita del disco: arriva il nuovo libro

L'uscita del disco di Malgioglio è rimandata, ma esce il suo nuovo libro.

Cristiano Malgioglio, che è stato attaccato dalle oche, rimanda l’uscita del disco, ma sta per uscire il suo nuovo libro. Un personaggio originale ed eccentrico come lui, non poteva che scegliere di scrivere delle lettere d’amore per se stesso.

Il paroliere è uno dei personaggi più amati della televisione italiana ed è anche molto seguito sui social network. La sua originalità è evidente in tutto quello che fa, compreso questo ultimo libro, scritto tra gli ulivi del Salento, come ha spiegato il settimanale Gente. L’idea di scrivere una raccolta di dediche per se stesso non poteva che venire a lui.

Cristiano Malgioglio, disco rimandato

Quando è finito il lockdown Cristiano Malgioglio, che ha svelato di collezionare mutande, è andato in Puglia per cercare un posto tranquillo in cui rilassarsi e trovare la sua ispirazione.

“Qui scrivo il mio libro, una raccolta di lettere d’amore indirizzate a me stesso” ha raccontato sul settimanale Gente. Malgioglio ha parlato anche della sua relazione con un uomo di 39 anni che vive a Istanbul, che sembra andare per il meglio. Molti, però, si chiedono se ci sarà l’occasione di ascoltare qualche suo nuovo brano e se tornerà ad occuparsi di musica.

La risposta è si, anche se bisogna aspettare ancora un po’. Malgioglio ha spiegato che il nuovo disco uscirà a settembre e questo ritardo è dovuto alla pandemia. “Ero troppo addolorato per il coronavirus e ho preferito rimandare” ha spiegato il paroliere, parlando del ritardo dell’uscita del suo album. Il suo libro, però, sicuramente uscirà presto e sarà un vero successo, perché Cristiano Malgioglio insegna a tutti che bisogna sempre amare se stessi e dirselo.