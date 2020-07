Elisabetta Gregoraci ha avuto un flirt con Matteo Mammì? La showgirl chiarisce il pettegolezzo in circolazione.

Elisabetta Gregoraci ha affidato ai social un suo duro sfogo contro le bufale e le fake news che da qualche giorno circolerebbero su di lei e sull’ex fidanzato di Diletta Leotta, il manager Matteo Mammì. Tra i due c’è stato un flirt? L’ex moglie di Briatore smentisce con fermezza.

Elisabetta Gregoraci smentisce il flirt

Nessun flirt in vista per Elisabetta Gregoraci: dopo i pettegolezzi circolati a proposito di una sua presunta liaison con Matteo Mammì, ex fidanzato storico di Diletta Leotta, la showgirl ha realizzato alcune stories smentendo la notizia. “Che bello in questo in questo caso avere Instagram e poter comunicare con voi. Sono felice di essere un personaggio pubblico, di essere molto richiesta, di finire sulle copertine però non posso svegliarmi la mattina e leggere su tutti i siti che sono fidanzata e che potrebbe addirittura nascere una storia.

Basta con queste fake news, vi prego. Piuttosto telefonatemi e chiedetemelo. Basta!”, ha detto la conduttrice.





Da qualche giorno imperversa anche un gossip secondo cui il suo ex marito, Flavio Briatore, avrebbe invece una liaison con l’ex finalista di Miss Italia Maria Ludovica Campana (di 24 anni).

I due sono stati pizzicati insieme sulla barca di Briatore, in Sardegna. Per il momento l’imprenditore non ha smentito né confermato la notizia sul suo nuovo flirt, e in tanti sono curiosi di saperne di più. Ai tempi della separazione tra la Gregoraci e Briatore (avvenuta nel 2018) la showgirl aveva proprio lasciato intendere che alla base della rottura ci sarebbero state anche le attenzioni indesiderate che Briatore avrebbe ricevuto da svariate “signorine”.