Eleonora Daniele, la confessione: “Non farò altri figli”

Eleonora Daniele ha realizzato il sogno di diventare madre, e ha rivelato perché non farà altri figli.

Il 25 maggio 2020 Eleonora Daniele è diventata mamma per la prima volta e ha annunciato con gioia l’arrivo della piccola Carlotta nella sua vita. Nonostante la maternità per lei sia stata un dono, la conduttrice ha spiegato perché non farà altri figli.

Eleonora Daniele: la confessione sulla maternità

Oggi Eleonora Daniele è più felice che mai: con la piccola Carlotta ha realizzato il sogno di diventare madre, diventato per lei un desiderio sempre più forte dopo la scomparsa prematura di suo fratello. Nonostante la felicità per l’arrivo della piccola, la conduttrice ha svelato di non volere altri figli: “Non ci penso proprio. Anche se devo ammettere che una bambina come Carlotta fa venire voglia di farne altri venti.

Però non bisogna essere egoisti: bisogna fare i conti con la realtà e con il tempo che si ha, perché i figli vanno cresciuti dai genitori e non dalle tate”, ha dichiarato la conduttrice, che a settembre tornerà in tv dopo la pausa per la maternità.



Eleonora Daniele ha anche affermato che le dispiacerà moltissimo lasciare sua figlia, e che al momento lei e Carlotta vivrebbero attaccate l’una all’altra. La piccola, a detta della Daniele, sarebbe identica a lei quando era piccina: “E’ una bambinona e mangia con appetito. Assomiglia a me quando ero piccola come lei ma è molto più piena di quanto fossi io”, ha confessato. Eleonora Daniele si è sposata con il fidanzato storico Giulio Tassoni a 2019 con un’intima cerimonia a Roma, e a maggio 2020 è nata la loro prima figlia.

La madrina di battesimo della piccola Carlotta sarà Mara Venier, da sempre molto amica di Eleonora Daniele.