Sonia Bruganelli travolta da una pioggia d'insulti: gli haters hanno tempestato di critiche il suo scatto al mare.

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, è stata insultata per uno scatto sui suoi profili social che, secondo gli haters, sarebbe stato ritoccato con dei filtri. La conduttrice ha replicato agli insulti.

Sonia Bruganelli: gli insulti per la foto

Sonia Bruganelli ancora una volta ha dovuto vedersela con gli haters: la conduttrice ha postato uno scatto mentre si trovava al mare, e gli haters le hanno fatto notare che avrebbe “abusato dei filtri” presenti sui social.

Immediata la replica della Bruganelli: “Non ci sono filtri! E’ il sole”, ha scritto in replica ai tanti commenti dei fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)



La moglie di Paolo Bonolis è ormai avvezza alle bufere social nei suoi confronti: in passato è stata presa spesso di mira dagli haters per i suoi “eccessi di lusso”, per le scarpe costose e per le borse griffate.

In tanti l’hanno poi criticata per essersi mostrata con la mascherina griffata in piena emergenza Coronavirus, o ancora per il jet privato con cui sarebbe partita per le vacanze.





Sonia Bruganelli ha sempre replicato affermando di voler essere libera di postare ciò che le piace, e ha anche affermato che gli oggetti “costosi” da lei acquistati se li sarebbe comprati da sola (e non con i soldi del marito come da molti insinuato).

Polemiche simili hanno travolto anche sua cognata, Claudia Ruggeri, da molti accusata di essere entrata in TV in quanto “raccomandata” da Paolo Bonolis (notizia smentita dalla stessa showgirl).