Ambra Lombardo ha dichiarato di essersi stancata di aspettare Kikò Nalli: la loro romantica storia nata al Gf è davvero al capolinea?

La storia tra Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, e Ambra Lombardo, professoressa siciliana, sembra essere arrivata alla fine. La coppia nata fra le mura del Grande Fratello al momento sta del resto passando le proprie vacanze estive separate.

Kikò è ancora a Roma, per via del lavoro e della custodia dei suoi tre figli. Ambra invece ha recentemente fatto sapere di essere stanca di aspettarlo.

Visualizza questo post su Instagram FILINONA in Sicily! 🦊💤💤 @effek #giftedby Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official) in data: 2 Ago 2020 alle ore 7:26 PDT

“Per una serie di vincoli e di questioni logistiche, purtroppo non può darmi quella presenza che per me è importante.

Mi sono stancata di aspettare”. Queste dunque le parole dell’ex gieffina, che ha precisato come anche durante la quarantena siano rimasti a distanza. Si sarebbero visti solo una volta, al termine del lockdown determinato dall’emergenza sanitaria da coronavirus.

Al momento, dunque, Kikò e Ambra sono già ufficiosamente separati.

Lei si prepara addirittura a trascorrere la sua prima estate da single. “La mia sarà un’estate da single. Anche volendo, non saprei in quale altro modo definirmi. Il problema è che non mi sembra ci siano prospettive per il futuro”. La loro romanticissima storia è dunque davvero giunta al capolinea? Stando alle parole e ai pensieri della prof, parrebbe proprio di sì. Si attendono repliche da parte dell’hair stylist di Sabaudia.