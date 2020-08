Critiche per i capelli biondi? Gianni Sperti non ci sta: il lungo sfogo dell'opinionista contro i pregiudizi.

Si tratta di un periodo di forti cambiamenti per Gianni Sperti, che via social ha rivelato di voler dare una svolta alla propria vita e mettere sempre in gioco se stesso. Recentemente l’opinionista ha fatto uno sconvolgente cambio di look, ma non tutti fan l’hanno apprezzato.

Via social Sperti ha deciso di replicare.

Gianni Sperti, le critiche

Gianni Sperti è stato fortemente criticato dai fan per i suoi capelli biondo platino, che molti hanno trovato poco “armoniosi” visto l’incarnato scuro e fortemente mediterraneo dell’opinionista. Sperti ha insistito via social nel non dover conto a nessuno e di aver voglia di cambiare: “Riuscire a superare il pregiudizio, l’ottusità mentale è stata la mia vittoria più grande.

Non potete immaginare quanta serenità mi dona la LIBERTÀ. Provate a cambiare, provate a dire: “chi se ne fo**e” e il sorriso tornerà dolcemente sulle vostre labbra”, ha scritto l’opinionista di Uomini e Donne. Sui social c’è anche chi non ha mancato di fargli notare che ora le opinioniste “vamp” a Uomini e Donne sarebbero ben due (anche Tina Cipollari sfoggia una folta chioma biondo platino) ma Sperti non sembra aver dato peso ai commenti di questo tenore.

L’opinionista via social racconta molto di sé ai fan e durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus – che ha trascorso in totale solitudine – ha provato a raccontare loro le sue giornate, tra pane fatto in casa e riflessioni su ciò che l’Italia e il mondo intero stanno vivendo a causa della pandemia.