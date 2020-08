Nuovo look per Andrea Damante: il noto dj ha cambiato colore di capelli e ha optato per il biondo.

Come altri personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Gianni Sperti e Anna Tatangelo, anche Andrea Damante ha optato per un nuovo look facendosi biondo: in molti hanno visto questo cambio repentino come la volontà di iniziare una nuova fase della vita dopo la crisi con Giulia De Lellis.

Il nuovo look di Andrea Damante

A rendere noto il suo nuovo colore di capelli è stato lui stesso tramite una story pubblicata sul suo profilo Instagram. “Bling bling” erano le uniche parole a corredo dell’immagine, uno slang della cultura hip-hop che si riferisce al genere di gioielli e monili molto pesanti e appariscenti. Inizialmente, dato che la fotografia appariva scattata con un filtro, in molti avevano pensato si trattasse di uno scherzo e fosse solamente un effetto.

Ma a smentire queste voci ci ha pensato direttamente il parrucchiere presso cui il noto dj si è recato, ovvero Adriano Vassallo. Il professionista del salone Aldo Coppola Brina & Berry, che probabilmente gli ha realizzato il taglio, ha infatti condiviso egli stesso una foto con Damante mostrando il suo nuovo look.

“Pronti per l’estate“: questa la didascalia scelta.

Secondo i più questo drastico cambio potrebbe essere sintomo di un cambiamento in atto anche nella sua vita amorosa. Dopo aver trascorso la quarantena con Giulia De Lellis, i due stanno infatti vivendo una crisi.

“Sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne, vogliamo prima un po’ capirci“, ha raccontato l’ex gieffina. Lui per il momento non ha commentato i rumors.