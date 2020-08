Barbara d’Urso e il suo scatto in bikini conquista i fan di Instagram.

Barbara d’Urso si sta godendo le ultime settimane di vacanze. Per la conduttrice dagli ascolti record, infatti, il prossimo 7 settembre 2020, sarà tempo di ritorno in televisione. Proprio con il suo Pomeriggio 5, leader indiscusso del pomeriggio italiano da più di dieci anni, prenderà il via la nuova stagione televisiva di casa Mediaset.

Intanto, Barbara appare più felice e in forma che mai. Nelle ultime ore ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, una foto in costume che ha lasciato tutti i suoi fan senza parole. “Non sto nuotando eh”, ha scritto la conduttrice napoletana sotto lo scatto. Nella foto, Barbara appare con un fisico sempre scolpito e atletico, come se per lei il tempo si fosse fermato a quando era una ragazzina di venti anni.

Inutile dire che, nel giro di pochissimi minuti, il post Instagram è diventato subito virale.





Lo scatto in piscina

Tantissimi sono stati i commenti di ammirazione per il fisico delineato e abbronzato. Già qualche giorno fa, Barbara aveva pubblicato una foto simile.

“63 anni signori… solo silenzio”, aveva commentato sotto un fan di una delle conduttrici più amate e apprezzate in Italia. Insomma, la d’Urso si sta preparando nel migliore dei modi alla prossima stagione televisiva che, come al solito, sarà ricca di impegni. Torneranno, infatti, oltre a Pomeriggio 5, anche Domenica Live e il talk della domenica sera, Live non è la d’Urso. In particolare, il contenitore del pomeriggio feriale, era stato chiuso lo scorso marzo a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus.