Chiara Ferragni arrabbiata con Fedez: la parolaccia di Leone

Chiara Ferragni davvero furiosa con Fedez perché il loro piccolo Leone ha detto una parolaccia per la seconda. volta.

Chiara Ferragni è molto arrabbiata con il marito Fedez. Il motivo? Il papà di Leone pare si stia divertendo un po’ troppo nel sentire il suo bambino che dice le parolacce. Leone ha solo due anni, ma è davvero molto sveglio, molto più della sua età.

Mamma e papà gli hanno sicuramente dato moltissimi stimoli, ed è diventato davvero simpatico e divertente. Non tutti gli stimoli, però, sono utili alla crescita. Alcuni, forse, andrebbero evitati.

La rabbia di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni si è molto arrabbiata con Fedez, perché il piccolo Leone ha iniziato a dire una parolaccia in particolare, ovvero “c…o”.

Leone Lucia ha detto la sua prima parolaccia qualche giorno fa, mentre giocava insieme a papà Fedez. Chiara Ferragni lo ha subito sgridato, perché è davvero molto piccolo per imparare certe parole. Fedez, però, è sembrato particolarmente divertito e il video, ovviamente, è finito subito su Instagram.

Tutto è accaduto di nuovo. I Ferragnez sono in vacanza in Sardegna e il piccolo Leone ha detto di nuovo la parolaccia. In questo caso Chiara Ferragni si è arrabbiata ancora di più. Fedez ha proposto a Leone di fare uno scherzo alla mamma. Il bambino è corso verso di lei e le ha detto la parolaccia. Il rapper ha cercato di difendere il piccolo e salvare la situazione dicendo “Ha detto scherzo! Vero Leo?“.

Ma il bambino ha ripetuto ancora una volta la parolaccia, scatenando l’ira della mamma.