In base alle ultime indiscrezioni sembra che Elettra Lamborghini prenderà parte al Grande Fratello Vip in veste di opinionista

Dopo il successo della sua prima edizione Alfonso Signorini è stato confermato al timone del Grande Fratello Vip. Manca poco all’inizio del reality e iniziano a circolare i primi rumors in merito agli opinionisti che affiancheranno il conduttore. Tra questi spunta il nome di Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini opinionista?

Nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini è stato affiancato dagli opinionisti Pupo e Wanda Nara. In vista della quinta edizione del noto reality, però, ci potrebbero essere delle novità. Come riportato da TvBlog, infatti, assieme ad Alfonso Signorini ci potrebbe essere proprio Elettra Lamborghini nei panni di opinionista. Dopo aver partecipato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo e il successo del brano La Isla, con Giusy Ferreri, ecco spuntare le voci di una possibile presenza della Lamborghini come opinionista al Grande Fratello Vip.





Manca davvero poco all’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip e non resta quindi che scoprire quali saranno i nomi dei prossimi concorrenti e anche degli opinionisti. Se da un lato Pupo è stato già confermato, si resta in attesa di scoprire chi vi sarà al suo fianco.

Oltre al nome di Elettra Lamborghini, infatti, si fanno sempre più insistenti anche i rumors in merito alla presenza di Antonella Elia, reduce dall’esperienza di Temptation Island.