Elisa Isoardi in bikini: perfetta forma fisica

Elisa Isoardi ha condiviso una foto in bikini e ha mostrato la sua perfetta forma fisica. La fine della relazione con Matteo Salvini è ormai un ricordo lontano. I due sono in buoni rapporti, ma la conduttrice si sta concentrando su se stessa, sulle vacanze e sui nuovi progetti di lavoro.

La donna su Radio 1 ha scherzato sugli occhiali del suo ex fidanzato, con toni allegri. Molti fan si chiedono chi le fa battere il cuore, ma la conduttrice ha spiegato che non ha fretta di innamorarsi ma preferisce pensare al lavoro.

Messe da parte le vicende sentimentali, Elisa Isoardi si gode completamente i suoi giorni di vacanza, prima di tornare al lavoro. La donna per il momento vuole pensare solo alla sua carriera, anche se non sono ancora chiari i programmi per la nuova stagione televisiva. Dopo la chiusura de La Prova del Cuoco la conduttrice è rimasta un po' in sospeso, per sua grande delusione, ma ha avuto il tempo di pensare solo ed esclusivamente a se stessa e all'estate, che sta condividendo con i suoi follower.





Elisa Isoardi si sta godendo la meritata pausa dal lavoro e sta condividendo numerosi scatti delle sue vacanze e dei tanti momenti dedicati al relax. La donna ha mostrato la sua perfetta forma fisica, che la fa sembrare una vera sirenetta al mare.

La conduttrice ha un fisico davvero mozzafiato, che mostra con orgoglio in uno scatto in cui è accarezzata dall'acqua del mare. La foto ha avuto un grande successo e sono subito arrivati moltissimi commenti in cui gli utenti le hanno fatto tanti complimenti, sottolineando tutta la sua bellezza.