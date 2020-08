La madre di Nadia Toffa, Margherita Rebuffoni, ha svelato perché non ha mai detto dov'è sepolta la conduttrice.

Margherita Rebuffoni, mamma della compianta conduttrice Nadia Toffa, ha rivelato di non aver detto a nessuno dove si trovi la tomba della conduttrice e ha spiegato perché la spaventerebbe farlo.

Nadia Toffa, dov’è sepolta

Dopo la scomparsa della conduttrice Nadia Toffa, in tanti si sono riuniti alle esequie della conduttrice tra fan, amici e parenti con l’intenzione di renderle omaggio.

Alcuni forse sarebbero anche andati al cimitero per portare a Nadia un fiore o una lettera, ma la madre Margherita Rebuffoni ha deciso di non rivelare dove sua figlia sia sepolta. “Lo sappiamo solo io e mio marito e non lo diremo mai – racconta -. Perché abbiamo il terrore che possano portarcela via come era accaduto anni fa con la salma di Mike Buongiorno. Non riuscirei più a vivere. Abbiamo avuto il permesso dal Vescovo e l’abbiamo sepolta in un luogo che resterà segreto”, ha dichiarato la madre della conduttrice, che si è impegnata a portare avanti il suo messaggio in difesa dei più deboli.





In occasione dell’anniversario dalla scomparsa della conduttrice, sua madre ha condiviso via social una canzone inedita della conduttrice che sognava di poter diventare una cantante. La sua prima canzone, Diamante briciola, è stata diffusa dopo che la conduttrice è tragicamente scomparsa (il 13 agosto 2019).

A tal proposito Margherita Rebuffoni ha dichiarato: “Nelle sue ultime settimane di vita Nadia ascoltava la radio e continuava a chiedere come mai non passasse la sua canzone. Non avevamo avuto il coraggio di dirle che non era stata ancora diffusa. Ora il suo progetto è realtà e lei da lassù sarà felicissima.”