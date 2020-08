Nicola Carraro senza freni: il marito di Mara Venier ha confessato la più grande ossessione della conduttrice.

Mara Venier e Nicola Carraro sono sposati dal 2006 e ancora oggi la loro unione prosegue a gonfie vele. Il marito della famosa conduttrice ha fatto però un’inaspettata confessione sulla sua vita privata.

Mara Venier: la confessione del marito

“Ne è ossessionata, mi sveglia ogni mattino alle 6 per farlo”, ha affermato Nicola Carraro, e ovviamente tutti hanno pensato a qualche dettaglio osé. In realtà il marito di Mara Venier ha specificato che “l’ossessione” di zia Mara sarebbero le pulizie domestiche: “Non gliene importa nulla se io ancora sto dormendo. Spesso prepara il pranzo addirittura alla nostra colf!”, ha affermato Carraro.



A dicembre 2019 lui ha avuto problemi di saluti e Mara Venier non ha nascosto la sua preoccupazione in merito. Quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus la conduttrice – che ha continuato a condurre Domenica In – ha affermato che lei e Nicola per evitare contagi avrebbero dormito in stanze separate e che lei ogni sera, prima di rientrare in casa, si sarebbe tolta i vestiti sullo zerbino prima di correre a farsi una doccia.

Fortunatamente sembra che la coppia abbia superato almeno la fase più difficile dell’emergenza e oggi continuano a godersi le vacanze estive in compagnia della famiglia e degli affetti di sempre.

Nicola Carraro è il papà di Geronimo Carraro, ex compagno di Simona Ventura. I rapporti tra le due conduttrici si sono inaspettatamente freddati quando Simona Ventura ha iniziato a frequentare Però, ma nessuna delle due ha voluto spiegare apertamente il motivo della loro freddezza.