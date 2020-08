Tragico lutto per Megan Gale: il fratello Jason è morto e il suo corpo è stato ritrovato a una settimana dalla scomparsa.

Un tragico lutto ha colpito Megan Gale e la sua famiglia: il fratello maggiore della modella, Jason Gale, è stato rinvenuto morto in un bosco a Perth, in Australia. Ancora non sono chiare le dinamiche che hanno condotto alla sua scomparsa.

Megan Gale: il fratello è morto

Una tragedia ha scosso la famiglia Gale: il fratello di Megan, Jason, è stato ritrovato in un bosco a Perth, Australia. A quanto sembra non si avevano sue notizie da circa 7 giorni, quando si era allontanato dalla sua dimora a bordo della sua auto senza fornire spiegazioni. Megan Gale per il momento non ha scritto nulla a proposito della tragica notizia che ha sconvolto lei e la sua famiglia.





Secondo indiscrezioni due anni fa la vita di Jason Gale era cambiata a causa della morte di un amico (a cui lui aveva assistito) e poi quella del suo adorato doberman, Badge. A differenza della più famosa sorella Megan Gale, Jason conduceva una vita modesta e lontana dalle luci dei riflettori (sembra che lavorasse come operaio).

Megan Gale è legata dal 2011 al giocatore di football Shaun Hampson, padre dei suoi due bambini (Rosie, nata nel 2017, e River, nato nel 2014). La modella si è allontanata quasi completamente dal mondo dello show business per dedicarsi alla sua attività imprenditoriale e per trascorrere maggior tempo con i suoi adorati bambini. “Ho sempre voluto diventare mamma e ho cercato di non perdere mai le speranze anche se non è successo subito”, ha svelato la top model, che oggi ha cambiato vita inseguendo i suoi sogni.