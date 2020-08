La dedica che commuove: Cristina Parodi ha ricordato il giorno in cui suo figlio Alessandro è venuto al mondo.

Il figlio di Cristina Parodi, Alessandro, spegne 23 candeline: per l’occasione la conduttrice ha scritto una tenera e commovente dedica al ragazzo.

Cristina Parodi: la dedica al figlio

La conduttrice ha ricordato il giorno in cui Alessandro è venuto al mondo, ricordando le emozioni provate in quel momento:

“Sei nato la sera tardi del 20 agosto di 23 anni fa , in un ospedale quasi deserto . Quando ti ho preso in braccio la prima volta eri bianco , come ricoperto di farina …. l’ostetrica mi ha detto: è nato con la camicia , è un buon segno. Sarà per questo che ami le camicie sgargianti ( che solo tu puoi indossare ) detesti farti fotografare e da allora riempi la mia vita di tante cose belle.

Quella fortunata, insomma, sono stata io”, ha scritto la conduttrice.





Oltre ad Alessandro lei e suo marito, Giorgio Gori, hanno altre due figlie: Benedetta e Angelica. Cristina Parodi ha affermato che il suo secondogenito sarebbe in assoluto quello più simile a lei per indole. Le due figlie sono nate rispettivamente nel 1996 (un anno primo di Alessandro) e nel 2001. La famiglia è molto unita e da sempre i ragazzi amano condividere il loro tempo libero in famiglia (spesso anche con la zia Benedetta, mamma a sua volta dei cuginetti Matilde, Eleonora e Diego).