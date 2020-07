La foto di Benedetta Parodi e della mamma Laura scatena il pubblico di Instagram.

Benedetta Parodi è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico. La sorella della giornalista Cristina, proprio in queste settimane, si sta preparando per la nuova stagione di Bake Off Italia che, come ogni anno, tornerà in onda a settembre. Benedetta è molto attiva anche sui social.

Proprio sul suo profilo Instagram, infatti, può contare quasi 1 milione di follower attivi. La Parodi ha un rapporto molto stretto con chi la segue. Ogni giorno pubblica storie e foto in cui riprende alcuni avvenimenti della sua vita privata. Non mancano momenti di grande divertimento con i suoi tre figli e con il marito. La Parodi è sposata con Fabio Caressa. Uno degli ultimi post di Benedetta vede come protagonista anche la mamma Laura.

Lo scatto ha sin da subito scatenato i social e i fan della

conduttrice di Real Time.





Benedetta Parodi e la mamma

Benedetta è molto legata alla sua famiglia. Ogni occasione è buona per stare con loro e condividere questa gioia con i suoi follower.

In pochi, però, conoscevano la mamma. La signora Laura, mamma anche di Cristina Parodi, è molto riservata. Proprio per questo motivo, dunque, lo scatto pubblicato è davvero imperdibile. Molto bella la didascalia sotto la foto: “Io e la mia mamma..due vere scalatrici”. Le due donne sono intente a fare un’escursione. Nella vita privata, la signora Laura è stata una professoressa di Lettere Classiche, oggi in pensione. Dedica tutta la sua vita alla famiglia, alle figlie e ai nipoti soprattutto.

Ama mantenersi sempre bella e in forma, facendo molte escursioni in montagna con Benedetta.