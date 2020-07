L'ufficialità dell'addio del daytime di Amici da Real Time arriva direttamente dal gruppo Discovery durante la presentazione dei suoi futuri palinsesti.

Dopo 7 anni di matrimonio è arrivato, con sorpresa, l’addio del daytime di Amici, talent show di Maria De Filippi, a Real Time, canale televisivo. Il motivo di questo divorzio è dovuto principalmente a motivi contrattuali: non c’è stato alcun rinnovo di contratto per il programma.

Quale sarà, quindi, il destino del daytime?

Il daytime di Amici lascia Real Time

A ufficializzare l’addio del talent show è stato proprio il gruppo Discovery durante la presentazione dei propri palinsesti. Tra i programmi proposti ci sono molte conferme, molti arrivi ma sopratutto una separazione non proprio passata sotto banco, appunto, quella di Amici. Il motivo sarebbe relegato a una mera questione contrattuale. Il contratto, infatti, sembrerebbe essere scaduto ma non ci sarebbe stato alcun rinnovo.

Non si sanno ancora le ragioni dietro questa scelta. Sicuramente, per la prossima stagione, Maria De Filippi avrà sicuramente in tasca molte altre novità. Quella che sta circolando al momento è quella di una totale eliminazione del daytime per un approdo a Canale 5 nella sua versione più breve, come già avveniva negli ultimi anni, dove verranno estrapolate le scene dei ragazzi durante le prove in previsione della puntata pomeridiana del sabato e, poi, del serale.

Il programma nella sua striscia pomeridiana era già approdato in precedenza sulle reti Mediaset, casa madre del talent show. Prima su Italia 1 e poi su Canale 5. L’abbandono da Mediaset e il passaggio a Discovery è dovuto a un grande successo della serie televisiva Il Segreto, trasmesso, appunto, nella fascia dedicata ad Amici.

Tra queste nuove incertezze una cosa risulta sicuramente certa, ovvero, per la nuova stagione Amici è stato confermato nella sua versione originale.

Saranno confermati anche tutti i professori? Dopo l’annuncio di Stash che diventa padre e questi continui colpi di scena la prossima stagione si rivelerà una vera e propria sorpresa.